Novas regras para margens nos combustíveis em consulta pública

Quatro meses depois da publicação da lei que cria a possibilidade de fixação de margens máximas de comercialização para os combustíveis, a Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) avança para a consulta pública da metodologia que vai definir o cálculo das margens.Em comunicado, o regulador informa que colocou em consulta pública a "Metodologia e Regulamento de Supervisão do Sistema Petrolífero Nacional (SPN)", com "o objetivo de alargar a participação a todos os interessados no desenho da metodologia para a supervisão e definição de custos de referência que permita operacionalizar" a lei publicada em outubro. A consulta pública estende-se até 23 de maio.A ERSE sublinha que a Lei "não concretiza os moldes nem as condições necessárias para a sua implementação, carecendo da criação de regulamentação específica". Pelo que o regulador entende "que o modelo de monitorização a aplicar neste contexto deve ser reestruturado".Com a proposta apresentada, a ERSE quer "promover a construção de uma metodologia baseada em critérios transparentes e não discriminatórios, que permita a monitorização do cumprimento da legislação", além de "tornar mais objetivo o regime de monitorização das atividades do SPN".Em concreto, o regulador pretende "uma análise do mercado que abarque períodos temporais suficientemente alargados e devidamente enquadrados pelos acontecimentos relevantes".Neste âmbito, propõe ainda a definição "de custos de referência para as diversas atividades da cadeia de valor dos combustíveis simples rodoviários e do GPL engarrafado com base em referenciais de mercado internacionais e estudos de benchmark", e o "estabelecimento de intervalos de valores (‘margens comerciais’) que repliquem as particularidades do mercado nacional e respetiva comparação aos valores reais praticados pelos diversos operadores do SPN".A proposta da ERSE regulamenta "os deveres de prestação de informação por parte dos intervenientes do SPN, bem como os deveres de publicação de informação relevante sobre o setor" por parte do próprio regulador.Em paralelo, a ERSE quer promover "a participação dos stakeholders e do público em geral, num processo transparente de partilha de perspetivas".Os documentos que estão desde hoje em consulta pública estabelecem "os modelos de construção dos preços e dos referenciais de custo para as diversas atividades da cadeia de valor dos combustíveis rodoviários simples e do GPL engarrafado, bem como as respetivas margens comerciais subjacentes". Definem ainda "a metodologia de supervisão e a lista dos parâmetros aplicados", as "obrigações de reporte de informação por parte dos intervenientes do SPN" e a "informação relevante sobre o funcionamento do setor a publicar pela ERSE, sem comprometer a confidencialidade da informação comercialmente sensível".No que toca à definição dos parâmetros a vigorar, a ERSE propõe que sejam estabelecidas "metodologias de supervisão ex-ante para as atividades de refinação, incorporação de biocombustíveis e logística primária, sendo posteriormente realizada uma supervisão ex-post".Acresce ainda uma metodologia de supervisão do preço antes de impostos dos combustíveis líquidos e do GPL embalado, "através da definição de 4 métricas de avaliação do funcionamento global destes mercados, e na qual está englobada a supervisão da atividade de retalho".A ERSE adianta que vai promover "continuadamente a realização de estudos que avaliem a adequabilidade dos parâmetros da metodologia de supervisão do SPN, em particular a revisão dos custos de investimento e de operação das infraestruturas de logística primária, análises aprofundadas dos custos da atividade de retalho (nos subsetores dos combustíveis líquidos e GPL), entre outros".