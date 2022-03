José Miguel Calheiros: “Não se pode desinvestir por completo no petróleo”

Numa economia global a enfrentar engarrafamentos no seguimento da pandemia e com o setor do petróleo a desinvestir de forma expressiva, a guerra agravou a crise energética. Escalada de preços e expectativa de retrocesso do curso poderão explicar o “rally” acionista.

