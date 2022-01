OPEP+ mantém plano e lança mais petróleo no mercado em fevereiro

Os membros da Organização dos Países Exportadores de Petróleo e seus aliados (OPEP+) chegaram a um acordo, na reunião de hoje, para manter em marcha o plano de colocar no mercado mensalmente mais 400 mil barris de crude por dia.

Esta manutenção dos planos está ligada ao facto de a OPEP+ estar a antecipar que a variante ómicron possa ter consequências apenas de curto prazo na procura por combustível.



Num relatório técnico a que a Reuters teve acesso no domingo, 2 de janeiro, a OPEP+ relativizou o impacto da variante ómicron do coronavírus no mercado petrolífero, daí que deva manter o seu plano atual quando decidir o plafond de produção de fevereiro.



"Espera-se que o impacto seja ligeiro e de curta duração, uma vez que o mundo está mais bem preparado para gerir a covid-19 e os desafios que daí decorrem", referiu o relatório do Comité Técnico Conjunto da OPEP+ sobre esta variante, detetada no ano passado na África do Sul.

A OPEP+ tem vindo gradualmente a "desfazer" os cortes recordes de produção, de 10 milhões de barris por dia (cerca de 10% da produção mundial), acordados em março de 2020 para compensar a forte queda da procura devido à pandemia de covid-19.