Petróleo cai mais de 6% com receio que covid "estrague" oferta adicional da OPEP+

Com a entrada de mais crude no mercado, pela mão da OPEP+, seria de esperar um alívio nos mercados, uma vez que a oferta não tem acompanhado o aumento da procura. Mas esse alívio deu lugar a um sentimento de prudência, dado que a propagação da variante delta do coronavírus pode voltar a ditar novos confinamentos que diminuirão o consumo de combustível.

