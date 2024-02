Petróleo foi uma desilusão. Para 2024 já ninguém se compromete

As cotações do crude terminaram o ano com saldo negativo, gorando as expectativas do consenso de mercado. Apesar de este ano poder trazer ganhos, as estimativas são cautelosas.

Petróleo foi uma desilusão. Para 2024 já ninguém se compromete









