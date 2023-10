Previsão de Medina de queda do Brent ignora geopolítica

As projeções do Executivo para a média dos preços do barril de Brent, referência na Europa, para 2023 e 2024, apontam para uma desvalorização. Os analistas avisam que estes números não têm em consideração os riscos geopolíticos a nível global.

