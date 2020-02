Procura de petróleo cai 20% na China com novo isolamento devido a coronavírus

A procura de petróleo diminuiu em cerca de três milhões de barris por dia, o que corresponde a 20% do consumo total, numa altura em que o novo coronavírus, com origem em Wuhan, afeta toda a economia do país, comentaram à Bloomberg fontes conhecedoras do setor energético chinês.

Esta queda é, possivelmente, o mais forte choque da procura que o mercado petrolífero já sofreu desde a crise financeira mundial de 2008 e 2009, e a mais súbita redução desde os ataques do 11 de setembro.



As cotações do crude seguem a ceder terreno na negociação fora de horas dos principais mercados internacionais, movimento que se agravou com a divulgação desta notícia.



O Brent do Mar do Norte (referência para as importações portuguesas) recua 1,38% para 55,84 dólares por barril em Londres, e o West Texas Intermediate (WTI), transacionado no mercado nova-iorquino, cede 1,14% para 50,97 dólares.