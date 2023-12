Procura e geopolítica incertas vão ditar rumo do petróleo em 2024

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Os preços do petróleo já estão negativos no acumulado do ano, devido à forte queda das últimas semanas – ditada pelos receios de uma menor procura, num contexto de contração económica, e pelo facto de os cortes adicionais da oferta por parte da Organização dos Países Exportadores de Petróleo e seus aliados (o chamado grupo OPEP+) serem voluntários, o que não garante o seu cumprimento.

