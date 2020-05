Sonho de petróleo a 45 dólares por barril pode tornar-se realidade na Argentina

O preço do petróleo WTI está a recuperar do colapso histórico nos EUA no mês passado, seguindo agora em torno dos 25 dólares por barril. Já o Brent disparou, tendo atingido 30 dólares em Londres. Mas não podem igualar-se ao barril criollo na Argentina: 45 dólares garantidos, aconteça o que acontecer.

Esse preço sonhado não está em vigor. Mas poderá concretizar-se em breve. O governo do presidente Alberto Fernández divulgou uma proposta de fixar em 45 dólares o preço por barril na tentativa de garantir a sobrevivência do setor da exploração no país e sustentar o desenvolvimento da vasta formação de gás de xisto Vaca Muerta durante a pandemia do novo coronavírus.

Os mercados da energia estão longe de funcionar sem intervenções na Argentina, para frustração de muitos no setor, e houve governos anteriores que recorreram a controlos para proteger o mercado doméstico da energia das oscilações globais de preços. Já aconteceu tantas vezes que existe um nome para isso: o "barril criollo". Na Argentina, "criollo" significa feito em casa.

É sempre polémico: coloca produtores e refinarias em lados contrários, é criticado por economistas como um tipo de protecionismo contraproducente a longo prazo e cria caos na cadeia de abastecimento. Mas o governo e as petrolíferas consideram o projeto vital numa crise sem precedentes.

"Este é um momento de oportunidade", comentou David Tawil, diretor-presidente interino da Centaurus Energy, uma produtora independente com ativos de gás de xisto. "A Argentina não deve desperdiçar o progresso feito em Vaca Muerta – este é um momento em que o governo pode avançar".

De momento, o petróleo argentino é negociado em torno de 20 dólares por barril. O cálculo é que a cotação de 45 dólares estaria perto do ponto de equilíbrio para os campos petrolíferos em todo o país.