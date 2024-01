Suspensa exploração petrolífera em importante campo líbio por conflito laboral

A Companhia Nacional de Petróleo da Líbia (NOC, na sigla em inglês) anunciou este domingo a suspensão da exploração de um importante campo petrolífero no sudoeste do país, devido a um movimento de protesto que bloqueou a atividade."A NOC declarou o 'estado de força maior' no campo de Al-Charara a partir de hoje, 7 de janeiro de 2024, devido ao encerramento do local pelos manifestantes", declarou a empresa num comunicado.Invocado em circunstâncias excecionais, o "estado de força maior" exonera a NOC de responsabilidade em caso de incumprimento dos contratos de fornecimento de petróleo.A NOC, que não especificou as reivindicações dos manifestantes, lamenta o sucedido e afirma no comunicado que estão em curso negociações para retomar a produção "o mais rapidamente possível".Situada a cerca de 900 quilómetros a sul de Tripoli, Al-Charara produz normalmente 315 mil barris por dia, de uma produção nacional diária de mais de 1,2 milhões de barris, contra 1,5 a 1,6 milhões antes da revolução de 2011, que conduziu ao derrube do ditador Muammar Khadafi.Principal fornecedor da refinaria de Zaouia, no oeste do país, que por sua vez abastece de combustível o mercado local, Al-Charara é gerida pela Akakus, uma empresa conjunta da NOC, a espanhola Repsol, a francesa Total, a austríaca OMV e a norueguesa Statoil.Desde a queda e morte do ditador Muammar Khadafi, a Líbia, que possui as maiores reservas de África, tem lutado para sair de mais de uma década de caos e divisão, com dois governos rivais a disputar o poder.Os bloqueios de instalações e terminais petrolíferos têm sido frequentes nos últimos anos.Estes bloqueios estão ligados a reivindicações sociais, a ameaças à segurança ou a disputas políticas.De acordo com o Banco Central da Líbia, um país que depende fortemente das receitas do petróleo, estes bloqueios resultaram na perda de centenas de milhares de milhões de euros de receitas.