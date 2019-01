Trump impõe sanções à petrolífera venezuelana PDVSA e aumenta pressão sobre Maduro

A administração Trump anunciou a decisão de impor novas sanções sobre a petrolífera estatal venezuelana Petróleo de Venezuela SA (PDVSA) e o banco central do país, o que aumenta a pressão sobre Nicolas Maduro depois de os Estados Unidos já terem reconhecido o líder da oposição Juan Guaidó como presidente interino da Venezuela.





As sanções, que estão a ser vistas na prática como uma proibição à venda de petróleo venezuelano aos Estados Unidos, incluem uma restrição que colocará quaisquer pagamentos à PDVSA em contas específicas dos Estados Unidos e permitirão a anulação de "operações ou contratos existentes" com a PDVSA até 29 de março.





O conselheiro de segurança nacional John Bolton disse aos jornalistas, na segunda-feira, que a medida reduzirá as exportações da Venezuela em 11 mil milhões de dólares no próximo ano, não tendo ficado claro se falava apenas das importações norte-americanas de petróleo.





Os Estados Unidos são o maior comprador de petróleo venezuelano, mas qualquer redução nas compras pode beneficiar a China e a Índia, segundo e terceiro maiores compradores.





O país já havia sancionado vários responsáveis da PDVSA anteriormente, mas ao impor sanções sobre toda a empresa, impede efetivamente que as refinarias dos EUA comprem crude venezuelano. Além disso, as empresas não poderão exportar petróleo leve para a Venezuela, que é necessário para diluir o petróleo pesado do país, o que prejudicará a capacidade da PDVSA de exportar a sua produção.





As sanções "impedem que qualquer pessoa dos EUA faça negócios com a PDVSA", afirmou Joe McMonigle, analista de política energética da Hedgeye Risk Management, citado pela Reuters.





A Citgo Petroleum, uma unidade da PDVSA com sede em Houston, poderá continuar a operar, mas não poderá enviar dinheiro para o regime de Maduro, sendo que as suas receitas deverão ser mantidas em contas dos EUA bloqueadas.





A perspetiva de perturbações no fornecimento de petróleo venezuelano está a levar a matéria-prima a subir nos mercados internacionais. O Brent, negociado em Londres, avança 1,30% para 60,71 dólares, enquanto o WTI, transacionado em Nova Iorque, valoriza 1,04% para 52,53 dólares.