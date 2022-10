Preços do gás e petróleo em rota de queda. Europa no vermelho

07h49

Europa mira vermelho em dia de outlook económico. Ásia negativa

As principais praças europeias estão a apontar para um início de negociação em terreno negativo, pelo quarto dia consecutivo, numa altura que existem continuadas preocupações com a manutenção de uma política monetária restritiva, ao passo que a Rússia intensifica os seus ataques contra a Ucrânia, nomeadamente em Kiev.



Os futuros sobre o Euro Stoxx 50 descem 0,4%



Esta terça-feira os investidores vão estar a analisar o Outlook Económico Global e o Relatório de Estabilidade Financeira, por parte do Fundo Monetário Internacional (FMI).



Na Ásia, a negociação foi igualmente com perdas, com o setor dos semicondutores a pesar, principalmente nas bolsas em Taiwan, Coreia do Sul e Japão.



Na China a negociação perdeu o alento que vinha a ganhar, depois do segundo meio de comunicação estatal ter apoiado a política de covid-zero chinesa, numa altura em que os investidores esperavam que houvesse um relaxamento dessas medidas no congresso do Partido.



"Pouco volume, muita volatilidade e incerteza, e um sentimento 'bearish' global, significa que os investidores vão ter uma reação exagerada em baixa face a qualquer notícia negativa", aponta o analista Olivier d’Assier da APAC, à Bloomberg.



No Japão, o Topix desceu 1,6% e o Nikkei perdeu 2,4%. Na Coreia do Sul, o Kospi recuou 2,1%. Já na China o tecnológico Hang Seng perdeu 1,3% enquanto Xangai subiu 0,053%.