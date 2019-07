As bolsas europeias arrancaram em queda, o euro e os juros sobem num dia em que as atenções estão focadas no discurso que o presidente da Fed vai fazer. O petróleo sobe mais de 1% devido à queda das reservas.

Os mercados em números

PSI-20 sobe 0,08% para 5.158,01 pontos

Stoxx 600 perde 0,20% para 387,15 pontos

Nikkei desvalorizou 0,15% para 21.533,48 pontos

Juros da dívida portuguesa a dez anos sobem 2,5 pontos base para 0,498%

Euro aprecia 0,07% para 1,1216 dólares

Petróleo em Londres ganha 1,23% para 64,95 dólares o barril

Bolsas europeias caem à espera de Powell

As bolsas europeias seguem em queda, num dia em que os investidores aguardam com expectativa pelas palavras do presidente da Reserva Federal (Fed) dos EUA. Jerome Powell vai discursar perante o Comité de Serviços Financeiros da Câmara dos Representantes e os investidores esperam que sejam dados sinais sobre o futuro da política monetária americana.



Depois de terem elevado as apostas para um corte de juros de 50 pontos base este ano nos EUA, os dados económicos – que apontam para uma economia robusta – reduziram as expectativas e os investidores reagiram, provocando quedas nas bolsas e subidas dos juros.

As palavras de Powell têm, por isso, uma relevância ainda maior, já que os investidores querem pistas para perceberem como irá evoluir o preço do dinheiro nos EUA.

Este contexto de incerteza, aliado à tensão crescente em torno do Irão devido ao enriquecimento de urânio, está a penalizar a negociação bolsista. O Stoxx600, índice que agrega as 600 maiores cotadas europeias, está a perder 0,2% para 387,15 pontos.





Já na bolsa nacional, a tendência é de ganhos, com o PSI-20 a somar 0,08% para 5.158,01 pontos, a beneficiar dos ganhos do BCP e da Galp, com a petrolífera a acompanhar a tendência das congéneres, num dia em que os preços do petróleo estão a subir mais de 1%.

Juros mantêm tendência de subida

As taxas de juro associadas à dívida nacional estão a subir, a acompanhar a evolução da generalidade das "yields" soberanas. A contribuir para esta subida estão os receios de que a Fed trave o ritmo de descidas do preço do dinheiro que estava já a ser antecipado. Assim, a taxa implícita na dívida a 10 anos de Portugal está a subir 2,5 pontos base para 0,498%, depois de ter chegado a negociar abaixo dos 0,3%.