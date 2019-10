Os mercados em números

PSI-20 desce 0,14% para 4.913,96 pontos

Stoxx 600 desvaloriza 0,02% para 380,22 pontos

Nikkei valorizou 0,45% para 21.551,98 pontos

Juros da dívida portuguesa a dez anos sobem 0,5 pontos base para 0,131%,

Euro valoriza 0,42% para 1,1017 dólares

Petróleo em Londres desce 0,17% para 58,14 dólares o barril

Sessão volátil ao ritmo das notícias

As bolsas europeias abriram em alta mas já inverteram para terreno negativo, numa sessão que deverá continuar a ser marcada pela volatilidade, neste que é o primeiro de dois dias de encontros entre os representantes comerciais e responsáveis de topo dos EUA e da China. O vice-presidente chinês, Liu He, visita Washington para conversas bilaterais com os norte-americanos.

Os encontros acontecem numa altura em que se registam avanços e recuos nas declarações de ambas as partes, o que tem contribuído para uma grande volatilidade nas bolsas. Ontem foi divulgado que as autoridades chinesas vão chegar a Washington com uma proposta para comprarem mais 3,25 mil milhões de dólares em bens norte-americanos, o que ajudou a melhorar o sentimento dos investidores, que regressaram com mais confiança ao mercado acionista. No entanto, ao final do dia foi avançado que a China tem agora menos expectativas de um acordo comercial, o que arrefeceu o otimismo e fez com que Wall Street cedesse parte dos ganhos no fecho da sessão regular.

Durante a sessão asiática a volatilidade também foi a nota dominante, com os investidores a reagirem a notícias contraditórias sobre o curso das negociações.

O jornal South China Morning Post avançou que o vice-presidente chinês só deverá ficar um dia na capital norte-americana, em vez dos dois previstos. Mas há noticias que apontam para um curso positivo nas negociações. O New York Times noticiou que os EUA vão em breve permitir que algumas empresas norte-americanas forneçam a Huawei. Já a Bloomberg noticiou que os Estados Unidos podem suspender a implementação de novas tarifas sobre bens chineses (que estão previstas para a semana) e a Casa Branca pretende um pacto cambial com a China.

O "braço de ferro" entre notícias positivas e negativas está a provocar uma forte volatilidade, com o Stoxx600 a perder 0,02% para 380,22 pontos depois de uma abertura em alta. Em Lisboa o PSI-20 desce 0,14% para 4.913,96 pontos. O índice português também abriu em alta, estando agora a ser pressionado pela queda de 1% da EDP.





Euro acima de 1,10 dólares