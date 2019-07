Os juros das obrigações europeias estão em queda acentuada, com os investidores a apostarem que Christine Lagarde vai manter a política de estímulos do Banco Central Europeu. A escolha da diretora-geral do FMI para suceder a Draghi está também a impulsionar as bolsas.

Os mercados em números

PSI-20 sobe 0,37% para 5.168,11 pontos

Stoxx 600 ganha 0,50% para 391,22 pontos

Nikkei desvalorizou 0,53% para 21.638,16 pontos

Juros da dívida portuguesa a dez anos caem 6,7 pontos para 0,289%

Euro recua 0,04% para 1,1281 dólares

Petróleo em Londres sobe 0,21% para 62,53 dólares o barril

Bolsas europeias em alta "aplaudem" Lagarde no BCE

As bolsas europeias estão a negociar em alta esta quarta-feira, 3 de julho, com os investidores animados com a escolha de Christine Lagarde, atual diretora-geral do FMI, para suceder a Mario Draghi na presidência do BCE. Lagarde é vista como defensora do apoio dos bancos centrais ao crescimento da economia, pelo que é esperado que a responsável reforce a política de estímulos da autoridade monetária do euro.

Além disso, nos Estados Unidos, Donald Trump propôs dois nomes para o Conselho da Reserva Federal que também são vistos como defensores de uma descida dos juros, em linha com o que tem sido defendido publicamente pelo líder da Casa Branca.

Estas novidades relacionadas com os bancos centrais estão a animar os mercados, e a compensar o impacto de uma série de dados negativos que têm sido revelados nos últimos dias, com destaque para a evolução da atividade da indústria na Zona Euro.

Nesta altura, o índice de referência para a Europa, o Stoxx600, ganha 0,50% para 391,22 pontos, animado sobretudo pelas cotadas do setor da tecnologia e alimentar.

Na bolsa nacional, o PSI-20 valoriza 0,37% para 5.168,11 pontos, suportado sobretudo pela Jerónimo Martins, grupo EDP e Galp Energia. A retalhista avança 1,45% para 13,99 euros, depois de ter registado uma forte queda na sessão de ontem, a reagir á intenção do governo polaco de introduzir um novo imposto sobre o retalho a partir de 1 de setembro. A EDP soma 0,62% para 3,416 euros, a EDP Renováveis ganha 0,56% para 8,94 euros e o BCP valoriza 0,55% para 27,60 cêntimos, depois de o Jefferies ter subido o preço-alvo para as ações em 45%, para 32 cêntimos.

Juros em forte queda em toda a Europa

As obrigações soberanas europeias estão em forte alta esta quarta-feira, atirando os juros para mínimos históricos em vários países, com os investidores a apostarem que Christine Lagarde no Banco Central Europeu é uma garantia da continuidade da política monetária ultra expansionista do banco central.





A "yield" das obrigações do Tesouro portuguesas a 10 anos está a cair 6,7 pontos base, tendo já tocado num novo mínimo nos 0,289%. Os juros da dívida portuguesa têm renovado mínimos históricos em quase todas as sessões, sendo que ainda ontem tinham quebrado pela primeira vez a barreira dos 0,40% e já está agora abaixo de 0,30%.