As bolsas europeias negoceiam no vermelho devido ao receio quanto às consequências para a evolução da economia mundial decorrentes de nova escalada na disputa comercial EUA-China. Medo sentido nos mercados reforça aposta nos títulos de dívida mais seguros, o que já levou a "yield" das obrigações alemãs para novo mínimo histórico.

Os mercados em números

PSI-20 desce 1,34% para 4.946,49 pontos

Stoxx 600 cai 1,53% para 381,73 pontos

Nikkei valorizou 2,11% para 21.087,16 pontos

Juros da dívida portuguesa a dez anos recuam 2,1 pontos base para 0,315%

Euro cresce 0,03% para 1,1088 dólares

Petróleo em Londres avança 2,05% para 61,74 dólares por barril

Tarifas de Trump deixam bolsas em mínimos

As principais bolsas europeias negoceiam em forte queda no início da sessão desta sexta-feira, 2 de agosto.

O índice de referência europeu Stoxx600 perde 1,53% para 381,73 pontos para transacionar em mínimos de 18 de junho com todos os setores a penalizar, embora sejam as produtoras de matérias-primas que mais pressionam. Só o setor imobiliário europeu segue em alta. Em Wall Street os índices fecharam a cair mais de 1%, no Japão as quedas foram em redor de 2% e na bolsa chinesa as quedas foram ainda mais intensas.

Já o índice lisboeta PSI-20 recua 1,34% para 4.946,49 pontos depois de já ter chegado a tocar no menor valor em mais de seis meses (mínimo de 14 de janeiro), sobretudo penalizado pelas quedas do BCP e da Galp Energia.

Depois da tendência de ganhos verificada nas últimas semanas em especial devido à perspetiva de descida dos juros pelos principais bancos centrais mundiais, é a nova escalada na disputa comercial em curso entre os Estados Unidos e a China que está a alimentar o pessimismo dos investidores e o receio dos mercados.

Após nova ronda negocial que terminou sem progressos, o presidente americano Donald Trump anunciou esta quinta-feira a aplicação de uma tarifa aduaneira agravada de 10% sobre bens chineses equivalentes a 300 mil milhões de dólares, com entrada em vigor a 1 de setembro. Todos os produtos oriundos da China importados pelos EUA são agora alvo de uma taxa agravada (seja de 10%, seja de 25%).

Esta manhã, Pequim já avisou que irá retaliar, agravando o medo sentido nos mercados internacionais quanto a uma espiral protecionista que pode condicionar ainda mais uma economia global que vem apresentando crescentes sinais de arrefecimento.

Juros caem e na Alemanha recuam para mínimo de sempre

As taxas de juro associadas às dívidas públicas dos países que integram a Zona Euro apresentam uma tendência generalizada de quedas, sendo que a "yield" das "bunds" alemãs a 10 anos já estabeleceram esta manhã um novo mínimo histórico (-0,485%), na sexta queda consecutiva.

Já a taxa de juro associadas às obrigações portuguesas com maturidade a 10 anos cai 2,1 pontos base para 0,315%, tal como a "yield" correspondente aos títulos soberanos de Espanha com o mesmo prazo que recua 2,6 pontos base para 0,259%. A principal exceção diz respeito à dívida pública italiana, já que as obrigações transalpinas a 10 anos apresentam agravamento da taxa de juro de 1,5 pontos base para 1,593%.



Nos Estados Unidos a yield dos títulos a 10 anos caiu ontem para mínimos de 2016, com as treasuries a beneficiarem também com a fuga de investimento das ações para as obrigações.

A conjugação do ambiente propício a descidas dos juros diretores pelos bancos centrais como forma de estímulo às economias (o exemplo mais recente foi dado pela Reserva Federal dos EUA, que decretou a primeira descida dos juros em 10 anos) com a intensificação da disputa comercial EUA-China reforça o apetite dos investidores pela segurança e maior rentabilidade conseguida com a aquisição de obrigações soberanas.



Depois do anúncio de Trump, o mercado passou a atribuir uma maior probabilidade a mais duas descidas de juros por parte da Fed este ano.





Euro sobe com queda do dólar