Os mercados em números

PSI-20 cai 0,69% para 4.921,63 pontos

Stoxx 600 perde 0,61% para 387,48 pontos

Nikkei desvalorizou 0,36% para 22.020,15 pontos

Juros da dívida portuguesa a dez anos deslizam 1,7 pontos para 0,119%

Euro perde 0,20% para 1,0998 dólares

Petróleo em Londres cede 1,22% para 62,33 dólares o barril

Bolsas europeias em queda com ameaça de "impeachment"

As bolsas europeias estão a negociar em queda esta quarta-feira, 25 de setembro, depois do anúncio de um processo de destituição contra Trump ter aumentado os receios de incerteza política na maior economia do mundo.

Ontem, os democratas da Câmara dos Representantes anunciaram o lançamento de um processo formal de investigação ao presidente dos Estados Unidos, que poderá sustentar um "impeachment".

Em causa estão suspeitas de que Trump usou um líder estrangeiro, no caso o presidente da Ucrânia, para influenciar as eleições presidenciais dos Estados Unidos em 2020. O líder do governo terá telefonado ao seu homólogo ucraniano a pedir que este investigasse as ligações do filho do antigo vice-presidente dos Estados Unidos e candidato à Casa Branca, Joe Biden, a uma empresa Ucrânia.

Trump é acusado de abuso de poder e será investigado neste processo que poderá conduzir à sua destituição.

A possibilidade de um quadro de incerteza política nos Estados Unidos está a penalizar o sentimento dos investidores e a levar o índice de referência para a Europa, o Stoxx600, a cair 0,61% para 387,48 pontos.

Na bolsa nacional, o PSI-20 cede 0,69% para 4.921,63 pontos, penalizado sobretudo pelo BCP e pela Galp Energia. O banco liderado por Miguel Maya recua 2,08% para 18,35 cêntimos enquanto a petrolífera perde 1,17% para 13,515 euros.

Juros descem em toda a Europa

Com os investidores a fugirem do mercado acionista, as obrigações dos países do euro estão a valorizar e, consequentemente, os juros a descer. Em Portugal, a yield associada às obrigações a dez anos recua 1,7 pontos para 0,119%, enquanto em Espanha, no mesmo prazo, a queda é de 2,2 pontos para 0,090%.

Em Itália, os juros a dez anos recuam 0,3 pontos para 0,825% e na Alemanha deslizam 1,7 pontos para -0,622%.

Libra alivia de ganhos

A moeda britânica está a negociar em baixa face ao dólar depois de ter subido quase 0,5% na sessão de ontem, animada pelo veredicto do Supremo Tribunal que considerou "ilegal" a suspensão do parlamento até 14 de outubro, que foi decidida pelo primeiro-ministro Boris Johnson e aceite pela Rainha.

Nesta altura, a libra cede 0,37% para 1,2441 dólares.

Petróleo cai pela segunda sessão

Depois das fortes subidas registadas na semana passada, o petróleo continua a aliviar, seguindo em baixa pela segunda sessão consecutiva.

A pressionar os preços da matéria-prima estão os dados do Instituto do Petróleo Americano que apontam para que as reservas de crude dos Estados Unidos tenham aumentado na semana passada em 1,38 milhões de barris. Os dados oficiais da Administração de Informação de Energia dos Estados Unidos serão revelados esta quarta-feira.

Em Londres, o Brent cai 1,22% para 62,33 dólares, enquanto em Nova Iorque, o WTI cede 1,03% para 56,70 dólares.

Ouro pouco alterado após quatro sessões de ganhos

O ouro está pouco alterado esta quarta-feira depois de ter valorizado ontem pela quarta sessão consecutiva, a mais longa série de ganhos em três meses. O metal precioso foi impulsionado pelo lançamento de um processo de impeachment contra Trump, que levou os investidores a procurarem ativos de refúgio.

Nesta altura, o ouro cede ligeiros 0,04% para1.531,09 dólares.