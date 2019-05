Os mercados em números

PSI-20 valoriza 0,43% para 5.067,31 pontos

Stoxx 600 soma 0,39% para 371,94 pontos

Nikkei desvalorizou 0,29% para 20.942,53 pontos

Juros da dívida portuguesa a dez anos descem 0,5 pontos base para 0,837%

Euro avança 0,03% para 1,1134 dólares

Petróleo em Londres soma 0,4% para 69,73 dólares

Bolsas europeias recuperam de mínimos de março

As bolsas europeias negoceiam em alta, conseguindo recuperar parte das perdas sofridas nas últimas duas sessões que levaram os índices para mínimos de março.



Seguindo a tendência registada na maioria das praças asiáticas, o Stoxx600 soma 0,39% para 371,94 pontos, com as empresas de media à frente nos ganhos. A Axel Springer dispara 21% depois da família que controla a empresa de media que edita o jornal alemão Bild ter revelado que está em conversações com o fundo de private equity KKR para retirar a companhia de bolsa.

Os investidores aguardam os desenvolvimentos em dois eixos diplomáticos. Por um lado, a divergência entre Bruxelas e Roma em relação ao défice transalpino fica em suspenso até esta sexta-feira, 31 de maio, o prazo dado a Itália para responder à carta enviada pela Comissão Europeia a exigir explicações sobre o incumprimento das regras europeias. Em causa estão as razões para a dívida pública ter continuado a aumentar em vez de diminuir como estipula o Pacto de Estabilidade e Crescimento (PEC). Noutra frente, os mercados dão atenção ao conflito comercial entre os Estados Unidos e a China, no rescaldo de duas reações do lado oriental. As autoridades chinesas indicaram esta quinta-feira, 29 de maio, estar a estudar interromper o fornecimento a empresas norte-americanas de metais raros, essenciais ao desenvolvimento de produtos tecnológicos. Paralelamente, a Huawei entregou novos documentos à justiça norte-americana no sentido de acelerar a decisão do processo que instaurou contra os Estados Unidos.

A bolsa de Lisboa, que ontem tocou em mínimos de janeiro, segue o movimento de alta, com o PSI-20 a somar 0,43% para 5.067,31 pontos, impulsionado pelos ganhos da Galp Energia.



Juros da dívida portuguesa em queda há oito sessões

No dia em que Portugal está a emitir dívida em moeda chinesa (Panda Bonds) pela primeira vez, os juros no mercado secundário continuam a cair, fixando mínimos históricos de forma consecutiva.

A "yield" das obrigações a 10 anos desce 0,5 pontos base para 0,837%, o que corresponde ao nível mais baixo de sempre. Esta é já a oitava sessão de descida dos juros de Portugal no mercado secundário (em 13 sessões só numa subiram), o que mostra que apesar dos juros em mínimos, a dívida portuguesa continua atrativa para os investidores. São vários os países da Zona Euro que têm os juros da dívida em mínimos históricos, com os investidores a refugiarem-se nas obrigações em detrimento das ações e devido à perspetiva de que o BCE vai manter a sua política monetária acomodatícia.

Os juros dos títulos espanhóis a 10 anos descem 0,3% para 0,724%, o que também representa um mínimo histórico. A yield das bunds a 10 anos sobe 1,8 pontos base para -0,164%, aliviando dos mínimos de 2016 que atingiu nas últimas sessões.





Euro em alta ligeira antes de PIB nos EUA