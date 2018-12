Reuters

PSI-20 desvaloriza 0,66% para os 4.644,17 pontosStoxx 600 cai 0,62% para os 334,49 pontosNikkei desvalorizou 1,11% para 20.166,19 pontos"Yield" 10 anos de Portugal sobe 0,7 pontos base para os 1,662%Euro cede 0,11% para os 1,1434 dólaresPetróleo sobe 0,06% para 54,39 dólares por barril em LondresO Stoxx 600, o índice que agrega as 600 principais cotadas europeias, está a desvalorizar 0,62% para os 334,49 pontos nesta sexta-feira, 21 de Dezembro. A poucos dias do Natal, os investidores europeus continuam sem prendas. As bolsas renovaram mínimos de mais de dois anos, penalizadas pelo sector imobiliário e pelo sector das telecomunicações.As bolsas europeias continuam a ser afectadas pelo andamento de Wall Street, que voltou a cair. Desta vez pesou não só a indicação da Fed de que vai subir os juros duas vezes no próximo ano, mas também o perigo de paralisação dos serviços públicos nos EUA por causa do financiamento do muro na fronteira com o México. O montante pedido por Donald Trump já foi aprovado no congresso, mas terá de passar no senado.Além disso, o conflito comercial entre os Estados Unidos e a China conheceu mais um capítulo. O Departamento da Justiça decidiu acusar cidadãos chineses de espiarem durante uma década os EUA para roubar propriedade intelectual e outros dados de uma dúzia de empresas. A China já veio exigir que as acusações sejam retiradas. Na bolsa nacional a tendência é a mesma . O PSI-20 perde 0,66% para os 4.644,17 pontos, acumulando três semanas consecutivas de quedas - esta semana caminha para ser a pior desde Outubro. A praça lisboeta renovou mínimos de Março de 2017, pressionada pelas quedas da Galp que está em mínimos de Julho do ano passado.Depois da tempestade, a bonança. Os juros italianos a dez anos estão a aliviar há cinco semanas consecutivas, atingindo mínimos de Junho. Este desempenho das obrigações de Itália representa uma queda do custo de financiamento no mercado secundário para o Governo, depois de firmar tréguas com Bruxelas ao baixar o défice previsto no Orçamento do Estado para 2019.Apesar dessa trajectória, os juros estão a subir neste início de sessão. Os juros italianos a dez anos sobem 5,3 pontos base para 2,791%. Já os juros portugueses a dez anos somam 0,7 pontos para os 1,662%.A queda do dólar, que está em mínimos de um mês, foi a oportunidade para o euro brilhar. A divisa europeia sobe há cinco sessões consecutivas e, se assim continuar, esta semana deverá ser a melhor para o euro desde Agosto. No entanto, hoje a divisa está a desvalorizar ligeiramente: cede 0,11% para os 1,1434 dólares nesta sessão.A divisa norte-americana está a caminho da maior queda semanal em dez meses ao desvalorizar 1,2%.A cotação do barril está a subir ligeiramente neste arranque de sessão, recuperando das fortes quedas dos últimos dias. Contudo, o petróleo está a caminho de fechar a semana com a maior desvalorização desde a "semana horribilis" de Novembro em que perdeu mais de 10% tanto em Londres como em Nova Iorque.O WTI, negociado em Nova Iorque, está a valorizar 0,41% para os 46,06 dólares, acumulando ainda assim uma desvalorização semanal próxima de 10%. O quarto trimestre deste ano poderá vir a ser o pior trimestre do crude em quatro anos.Já o Brent, negociado em Londres, que serve de referência para as importações portuguesas, está a subir 0,06% para os 54,39 dólares, acumulando uma desvalorização semanal próxima de 9%.A queda do dólar - devido a perspectivas de juros menos elevados no próximo ano - conjugada com os sinais que apontam para uma desaceleração económica está a beneficiar o metal precioso ao funcionar como activo de refúgio.No entanto, hoje o ouro cede 0,02% para os 1.259,62 dólares por onça. Apesar disso, o metal precioso está em máximos de Junho. Os analistas antecipam que 2019, por causa da incerteza, seja um bom ano para o ouro.