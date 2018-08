Abertura dos mercados: Tarifas de Trump colocam bolsas europeias no vermelho

As declarações do presidente dos Estados Unidos estão a definir as movimentações nos mercados na últimas sessão da semana e de Agosto.

Os mercados em números

PSI-20 cai 0,21% para 5.451,50 pontos

Stoxx 600 desceu 0,62% para 382,97 pontos

Nikkei valorizou 0,02% para 22.865,15 pontos

"Yield" a 10 anos de Portugal desce 0,6 pontos base para 1,91%,

Euro ganha 0,13% para 1,1685 dólares

Petróleo cai 0,40% para 77,46 dólares

Trump penaliza bolsas europeias

Depois do acordo no comércio assinado com o México, Donald Trump voltou a apontar baterias à Europa e à China, o que penalizou as bolsas norte-americanas na sessão de ontem e também o arranque de hoje nos mercados europeus. A Bloomberg revelou ontem que Donald Trump pretende avançar com tarifas sobre 200 mil milhões de dólares de bens chineses já na próxima semana e em entrevista à agência de notícias o presidente dos Estados Unidos ameaçou sair da Organização Mundial do Comércio se este organismo não melhorar e não parar de tratar mal os Estados Unidos e recusou a proposta europeia de acabar com as tarifas nos automóveis, classificando-a de insuficiente.





O europeu Stoxx600 desceu 0,62% para 382,97 pontos, com o sector automóvel a liderar as perdas dos índices. Em Lisboa o PSI-20 acompanha a tendência europeia, com uma queda de 0,21% para 5.451,50 pontos, penalizado sobretudo pelas acções da Jerónimo Martins e Galp Energia.