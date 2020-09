Bolsas europeias recuperam de tropeção e petróleo negoceia abaixo dos 40 dólares

09h15

Europa resiliente apesar de rodeada de tropeções

As principais praças europeias juntaram-se no verde para começar a semana, numa altura em que os analistas apontam a relativa resiliência desde mercado em contraste com o norte-americano e o asiático.





"Eu olho para a semana passada como mais do que uma inversão de curta-duração", defende um analista da NatWest Markets, citado pela Bloomberg. "Penso que este é início de um ambiente de menores retornos acionistas e maior volatilidade", acrescenta.





A China dá sinais confusos em relação à evolução da economia, com as exportações a aumentarem mas, paralelamente, as importações a decrescerem inesperadamente. Na Europa, o destaque da semana vai para a reunião desta quinta-feira do Banco Central Europeu e a retoma das negociações cara-a-cara do Brexit.





O índice que agrega as 600 maiores cotadas do Velho Continente, o Stoxx600, sobe 0,76% para os 364,67 pontos, regressando a terreno positivo depois de duas sessões de quebra. A última, culminou num mínimo de 3 de agosto.