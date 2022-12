há 22 min. 08h43

Ano volátil dá ligeiro ganho ao petróleo. Gás com queda mensal histórica

Os preços do petróleo deverão encerrar um ano de extrema volatilidade com um ligeiro avanço, numa altura em que os investidores avaliam as perspetivas para 2023, medindo o impacto do alívio da política covid zero na China - o maior importador mundial de crude - e esperando um dificuldades na venda de petróleo russo.



"A curto prazo, há preocupações na procura e na oferta que não vão desaparecer tão cedo e poderão conduzir a mais oscilações de preços", acredita Ravindra Rao, chefe do departamento de "commodities" da Kotak Securities em Mumbai, citado pela Bloomberg.



Esta manhã, o West Texas Intermediate (WTI), "benchmark" para os Estados Unidos, avança 0,64% para 78,90 dólares por barril. Já o Brent do Mar do Norte, crude negociado em Londres e referência para as importações europeias, sobe 0,67% para 84,02 dólares.



Já a negociação de gás natural na Europa aponta para uma queda mensal histórica, com o clima ameno a trazer algum alívio ao setor energético do bloco.



Para além das temperaturas acima do normal, um decréscimo no consumo industrial nesta altura do ano e o vento forte, que está a dar força à produção eólica, acabam também por influenciar a negociação do ativo, que já cedeu 45% este mês.



Esta manhã, a negociação dos contratos de gás natural a um mês em Amesterdão (TTF), referência para a Europa, caía 6% para 80,50 euros por megawatt-hora. O contrato equivalente no Reino Unido cedia 6,2%.