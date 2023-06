Goldman corta no "outlook" do petróleo e matéria-prima cai 1%

há 29 min. 07h37

Ásia fecha mista e Europa aponta para o verde com investidores à espera do desfile de bancos centrais

A Ásia fechou a sessão de forma mista e a Europa aponta para terreno positivo, com os investidores à espera da chuva de reuniões de política monetária de bancos centrais e dos dados da inflação nos EUA.



Os futuros sobre o Euro Stoxx 50 avançam 0,3%.





Na Ásia, pelo Japão o Topix cresceu 0,6% e o Nikkei subiu 0,52%. Na China, tanto Hong Kong como Xangai fecharam na linha de água.





Pela Coreia do Sul, o Kospi deslizou 0,58%. Fora do continente asiático, esta segunda-feira as bolsas australianas não negoceiam devido ao feriado.





Esta quarta-feira, a Reserva Federal (Fed) norte-americana anuncia se sobe ou não as taxas de juro, estando o mercado expectante de um pausa no ciclo de aperto monetário. O BCE reúne-se na quinta-feira, sendo no dia a seguir a vez do Banco do Japão.





Antes destas decisões, é divulgado o índice de preços no consumidos (IPC) nos EUA. As projeções apontam para que a inflação geral tenha desacelerado em maio (para 4,1%), mas que a inflação "core" continue a agravar (para 5,3%), em linha com a tendência que se tem vindo a fazer sentir desde o verão. Os dados são centrais para o processo de decisão da Reserva Federal dos EUA.





A semana passada foi a vez do Banco do Canadá e da Reserva Federal australiana subirem os juros diretores.