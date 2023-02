Taxas Euribor sobem a 3, 6 e 12 meses para novos máximos

09h11

Petróleo segue a valorizar sem surpresas da Fed. Retorno de temperaturas altas faz gás descer

O petróleo está a valorizar, depois de esta terça-feira ter registado a maior subida em três meses, com otimismo de que a Fed deverá manter o atual curso de política monetária, sem enveredar por um caminho mais "agressivo".



O West Texas Intermediate (WTI), "benchmark" para os Estados Unidos, para entrega em março soma 0,36% para 77,42 dólares por barril.



Já o contrato de abril do Brent do Mar do Norte, crude negociado em Londres e referência para as importações europeias, avança 0,25% para 83,9 dólares.



Ainda a influenciar a negociação estão dados sobre os inventários de crude nos Estados Unidos, do Instituto Americano do Petróleo, que revelou que os "stocks" diminuíram em 2,2 milhões de barris na semana passada, de acordo com fontes familiares com o assunto, consultadas pela Bloomberg.



"Os preços do petróleo estão a encontrar algum espaço para recuperar", afirmou o analista Yeap Jun Rong, da IG Asia, à Bloomberg.



"Provavelmente, vai ser necessária uma contínua recuperação da procura na China e maior fraqueza do dólar para os ganhos serem sustentados", rematou.



No mercado do gás, os futuros seguem em rota de desvalorização, com as previsões meteorológicas a darem conta de uma subida das temperaturas na próxima semana. E com o armazenamento de gás em valores elevados, bem como os níveis de importação de gás liquefeito, a tendência de descida dos preços deve permanecer.