China dá força à Europa que se aproxima do "bull market"

08h06

Petróleo misto. Gás sobe com arrefecimento da temperatura

O petróleo está a negociar misto, com o Brent a subir e o WTI a descer, numa altura em que as preocupações com a procura a curto-prazo têm-se sobreposto ao aperto da oferta desta matéria-prima.



O West Texas Intermediate (WTI) – negociado em Nova Iorque – recua 0,14% para 85,75 dólares por barril, enquanto o Brent do Mar do Norte – referência para as importações europeias - avança 0,16% para os 93,29 dólares por barril.



Esta segunda-feira a Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) reduziu ligeiramente a previsão para a procura global, ao mesmo tempo que ajustou as previsões de oferta – tendo igualmente alertado para um considerável clima de incerteza no mercado petrolífero.