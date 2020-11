Europa no maior ciclo de ganhos em sete meses e Ásia em máximos de quase três anos

07h42

Futuros da Europa em alta com possível vitória de Biden. Ásia em máximos de quase três anos

Os futuros das ações na Europa e nos Estados Unidos continuam a negociar em alta, como reação à mais provável vitória do candidato Democrata Joe Biden, nas eleições presidenciais norte-americanas, depois de ter conquistado o estado de Michigan.



Assim, os futuros do Stoxx 50 - índice que agrupa as 50 maiores cotadas da Europa - ganham 0,6%, enquanto que os futuros do norte-americano S&P 500 avançam 1,6%.



Durante a madrugada em Lisboa, a sessão asiática foi igualmente pintada de "verde", registando um máximo desde fevereiro de 2018, devido ao disparo do setor tecnológico e ao setor de saúde.



Os ganhos foram transversais na região, como no Japão (+1,4%), em Hong Kong (+2,9%), na China (+1,3%) ou na Coreia do Sul (+2,4%).



Joe Biden venceu no Michigan e em Wisconsin, colocando-o à beira de se tornar o próximo líder da Casa Branca, apesar do atual presidente Donald Trump estar a pedir a recontagem de votos em alguns estados cruciais.



O fracasso dos democratas em conquistar uma "onda azul", garantindo o Senado e a Câmara dos Representantes, reduz o entusiasmo em torno do enorme pacote de estímulos orçamentais, embora seja esperada alguma ajuda ainda no decorrer deste ano.



Por outro lado, este fracasso coloca ainda mais pressão na atuação da Reserva Federal dos Estados Unidos, que será obrigada a continuar a injetar dinheiro na economia enquanto não chegar um entendimento no quadro orçamental.