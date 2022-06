Abertura na Europa em terreno negativo. Petróleo segue a somar

há 15 min. 10h05

Dólar regista maior valorização face ao yuan em 20 anos. Ouro sobe

O ouro está a valorizar nos mercados internacionais, ao mesmo tempo que o dólar se mantém firme depois de ter registado a maior valorização face ao yuan em vinte anos.





A "nota verde" deverá seguir a subir até serem conhecidos os resultados da inflação nos Estados Unidos e das reuniões da Fed, que deve aumentar os juros de referência em 50 pontos base.





Ainda assim, o ouro continua a ser o ativo de resguardo dos investidores por excelência e deverá também valorizar. Numa conferência sobre o ouro em Singapura, muitos investidores mostraram que a incerteza económica pode levar a que o preço do metal precioso volte a aumentar acima dos dois mil dólares por onça.





"Os fundamentos da economia e da geopolítica apoiam mais o ouro em alta do que em baixa", indica à Bloomberg, a analista do StoneX Group, Rhona O’Connell.





O metal amarelo valoriza 0,22% para 1.845,44 dólares por onça à medida que a "nota verde" se tem mostrado volátil face ao euro, mas vai agora perdendo 0,05% para 1,0701. Nos outros metais o paládio sobe 0,82%, ao passo que a platina cai 0,99%.





Já o dólar segue a ganhar peso face ao yuan (0,59%), depois de comentários do governador do Banco do Japão que prometeu apoio à economia, juntamente com um aligeirar da política monetária, mesmo com o aumento dos preços e da inflação, o oposto do que tem sido comunicado tanto pela Reserva Federal norte-americana, como pelo Banco Central Europeu.





Em relação à libra esterlina a divisa norte-americana ganha também força (0,13%), isto depois do primeiro-ministro britânico ter conseguido ganhar uma moção de censura no parlamento, mas ainda assim deixou os investidores pouco seguros do futuro económico do país, o que se transmitiu na moeda.



Já face ao franco suíço a "nota verde" valoriza 0,30%.