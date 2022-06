Europa aponta para território positivo. Ásia fecha mista. Brent nos 121 dólares

07h29

Europa aponta para território positivo. Ásia fecha mista

A Europa aponta para um arranque de sessão pintado de verde, em vésperas de reunião de política monetária do Banco Central Europeu (BCE) e numa semana em que os investidores se preparam para o conhecer o índice de preços no consumidor dos EUA em maio.

Os futuros sobre o Euro Stoxx 50 sobem 0,5%.

Os investidores aguardam com a expectativa a reunião do BCE que decorre esta quinta-feira. A presidente da autoridade monetária, Christine Lagarde, e o seu economista-chefe, Philip Lane, já deram sinais de ser possível subir as taxas de juro diretoras pela primeira vez desde 2011 no início do terceiro trimestre.

Ainda na Europa, durante a sessão desta quarta-feira, o mercado vai estar atento à divulgação dos números do Eurostat com a terceira estimativa para o crescimento do produto interno bruto (PIB) e emprego na zona euro no primeiro trimestre. O crescimento homólogo do PIB deverá cifrar-se em 5,1%.

Esta semana, os investidores estão ainda à espera que na sexta-feira seja publicado o índice de preços no consumidor de maio nos EUA. Vários economistas, citados pela CNBC esperam que os números possam confirmar que a inflação já atingiu um pico. No mesmo dia, a Universidade de Michigan divulga o índice de sentimento do consumidor referente ao mesmo período.

Pela Ásia, a sessão terminou o dia de forma mista, com as tecnológicas chinesas a liderarem os ganhos. Na China, em Hong Kong, o Hang Seng subiu 1,9% e Xangai terminou na linha de água (-0,09%). Pelo Japão, o Topix valorizou 1,1% e o Nikkei cresceu 1,04%. Na Coreia do Sul, o Kospi somou 0,1%.