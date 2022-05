Rússia corta juros para 11% para travar "rally" do rublo. Brent e bolsas no verde

07h39

Europa mira arranque de sessão em terreno negativo. Ásia fecha mista

A sessão na Ásia fechou mista e os futuros negociados sobre o índice de referência europeu apontam para um arranque de sessão no bloco marcado pela cor encarnada, num dia em que os investidores estão ainda a digerir o texto das minutas da Reserva Federal norte-americana (Fed) e as declarações do primeiro-ministro chinês, Li Keqiang, sobre o abrandamento da economia chinesa.

Os futuros sobre o Euro Stoxx 50 estão a desvalorizar 0,1%.

Pela Ásia, no Japão o Nikkei derrapou 0,27% enquanto o Topix subiu 0,2%. Na China, em Hong Kong, o Hang Seng caiu 0,5% e Xangai valorizou 0,7%. Na Coreia do Sul, o Kospi registou uma queda de 0,1%.

Estes movimentos surgem após esta quarta-feira (já após a sessão europeia) terem sido publicadas as atas da última reunião da Fed, que decorreu nos dias 3 e 4 de maio.

Nas atas, não há sinais de que os membros da Reserva Federal norte-americana possam ficar ainda mais agressivos na sua política monetária de combate à inflação, tendo sido referido o que já tem vindo a ser dito: que o banco central deverá aumentar os juros em 50 pontos base nas duas próximas reuniões, a de junho e a de julho.

Ao mesmo tempo que os decisores da Reserva Federal veem potencial para a taxa diretora subir o suficiente para arrefecer a economia, há nas atas da última reunião algumas pistas sobre uma possível pausa neste ciclo de subida dos juros, caso as coisas "corram bem": um endurecimento "expedito" da política monetária poderá deixar a Fed "bem posicionada para, em finais deste ano, avaliar os efeitos da firmeza das suas medidas e analisar até que ponto os desenvolvimentos económicos justificam ajustes nessa política".

O mercado está ainda a avaliar as palavras do primeiro-ministro chinês, Li Keqiang. O Chefe de Governo reconheceu que as medidas de prevenção epidémica estão a afetar a economia chinesa de forma inédita desde o início da pandemia, apelando a que se tenha em conta o emprego.

Durante uma videoconferência organizada pelo Conselho de Estado, na noite de quarta-feira, Li admitiu que "as dificuldades em março e abril foram, em alguns aspetos, mais severas do que em 2020", quando a pandemia de covid-19 começou, de acordo com a agência noticiosa oficial Xinhua.

O primeiro-ministro citou como exemplo as quedas em indicadores como o emprego, produção industrial, consumo de energia e transporte de mercadorias. Li pediu a dezenas de milhares de funcionários do governo "esforços para manter a economia a operar a um nível adequado".