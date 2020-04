Bolsas sobem 3% com sinais otimistas sobre propagação do coronavírus

07:40

Brent em leve queda depois de afundar quase 12%

Os preços do petróleo seguem a negociar de forma ligeiramente negativa, com o londrino Brent a recuar 0,56% para os 33,93 dólares por barril e o norte-americano WTI (West Texas Intermediate) a desvalorizar 1,02% para os 28,05 dólares por barril.



Contudo, as quedas de ambos os ativos já foram muito mais acentuadas, durante a madrugada, depois de a reunião virtual da OPEP+ (Organização dos Países Exportadores de Petróleo e os aliados liderados pela Rússia), que estava marcada para esta segunda-feira, dia 6 de abril, ter sido adiada com data ainda por definir. O Brent chegou a afundar 11,96% e o WTI a cair 10,80%.



Apesar do adiamento, é provável que o encontro virtual se venha a realizar já nos próximos dias, com a CNBC a adiantar que deverá realizar-se na próxima quinta-feira.



O objetivo da reunião, que será aberta a outros produtos mundiais de petróleo, como os Estados Unidos, será discutir um corte de produção geral do cartel e também dos países fora do cartel. Donald Trump, presidente norte-americano, adiantou na semana passada que a Rússia e a Arábia Saudita estavam a planear um corte global de pelo menos 10 milhões de barris por dia, mas nenhum dos países confirmou este volume.



Para já, o que se sabe é que o presidente russo, Vladimir Putin, se mostrou aberto a um acordo para voltar a equilibrar os preços no mercado e o presidente do Russian Direct Investment Fund, Kirill Dmitriev, disse que um acordo entre moscovitas e sauditas estaria apenas preso por alguns detalhes.