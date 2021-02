07h37

Bolsas asiáticas ganham com Tesouro a brilhar menos

As bolsas asiáticas uniram-se no verde esta terça-feira, a mesma cor que pinta para já os futuros dos Estados Unidos e europeus. Os investidores focam-se nas expectativas para um crescimento mais rápido, numa altura em que as taxas de juro do Tesouro norte-americano e as matérias-primas estabilizam.





O futuro aparece como mais promissor agora que o rally das taxas de juro da dívida norte-americana abrandou, o que reconforta os investidores em relação aos seus receios quanto ao aumento da inflação e consequente ação dos bancos centrais.





Na Ásia, o Hang Seng de Hong Kong destacou-se, com uma subida de 1,3%, seguida da do australiano S&P/ASX 200, de 0,9%. O sul-coreano Kospi avançou 0,1%, enquanto o Compósito de Xangai se manteve pouco alterado. Os futuros do Euro Stoxx 50 valorizam 0,1% e os dos Estados Unidos ganham 0,5%.





O entusiasmo é controlado uma vez que, ao mesmo tempo que há um alívio quanto aos juros do Tesouro, há ainda o receio de que as perspetivas acerca da recuperação económica mundial já tenham sido incorporados nos preços das cotações atuais, impulsionadas pelos planos de vacinação contra a covid-19 e pelos estímulos nos Estados Unidos.