Bolsas sobem pela quarta sessão com desconfinamento e petróleo reforça perdas

09:15

Europa mantém semana imaculada com desconfinamento a abafar tensões

As principais praças europeias seguem no verde, num dia em que as tensões entre os Estados Unidos e a China sobem de tom mas o otimismo em relação à abertura das economias parece sobrepor-se na mente dos investidores.





O Stoxx600, o índice que agrega as 600 maiores cotadas do Velho Continente, está a avançar pela quarta sessão consecutiva, somando 0,76% para os 352,42 pontos. O setor do turismo mostra maiores ganhos, de mais de 2,5%.

Entre as principais praças, Amesterdão, Paris e Lisboa destacam-se na frente, com subidas de mais de 1%.





Os investidores continuam otimistas em relação à reabertura das economias. A dar força estão as declarações do presidente da Reserva Federal do banco de St. Louis, que afirmou que a economia americana já terá tocado no fundo, pelo que agora, resta recuperar.





Os mercados passam assim ao lado dos novos desenvolvimentos nas tensões entre os Estados Unidos e China. Washington afirmou que, na situação atual, não pode reconhecer a autonomia a Hong Kong, o que aviva receios de que a Casa Branca possa avançar com sanções a Pequim.