Estímulos voltam a contrariar pessimismo e animam bolsas

07:35

Estímulos voltam a contrariar pessimismo e bolsas alegram-se

O verde foi a cor predominante entre as praças asiáticas e os futuros da Europa e dos Estados Unidos apontam para uma abertura em alta nos mercados do ocidente, numa altura que os investidores animam na expectativa de que o atual aumento de casos traga mais estímulos económicos.





Japão, Coreia do Sul e Austrália alinharam numa tendência positiva, com apenas Hong Kong a contrastar, embora as perdas tenham sido ligeiras.





Na última sessão, o S&P500 inverteu no final de um dia longo de quebras, durante grande parte do qual os investidores se retraíram face a números desapontantes do desemprego e a aumentos relevantes nos novos infetados por covid-19. Os estados do Texas e Florida tiveram de cancelar os próximos passos que estavam previstos dentro dos respetivos planos de reabertura e, na Europa, os especialistas de saúde estão a alertar para uma segunda vaga no Reino Unido.





Contudo, os bancos acabaram por rejubilar face à decisão do regulador de facilitar as regras para a libertação de capital. Os ânimos acalmaram mais tarde, já após o fecho, quando a Fed esclareceu que não permitiria o aumento de dividendos ou recompra de ações até setembro.





"Acho que há mais algumas quebras no horizonte. É impressionante, os mercados não se importam com os fundamentais ou resultados financeiros nesta altura, importam-se com a pandemia e somente com a pandemia", comenta a Villere&Co, citada pela Bloomberg.