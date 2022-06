EUA colocam 71 entidades russas e bielorrusas na "lista negra". Europa aponta para o verde

há 24 min. 07h45

Europa aponta para o verde. Ásia fecha em terreno positivo de olhos postos nos EUA

A Ásia terminou em terreno positivo e a Europa aponta para um arranque de sessão no verde, motivadas pela esperança de que os dados sobre o emprego que serão publicados esta sexta-feira possam aliviar a política monetária restritiva em curso da Reserva Federal norte-americana.

Os futuros sobre o Euro Stoxx 50 ganham 0,7% enquanto os futuros sobre o alemão DAX sobem 0,8%.

Pela Ásia, no Japão o Nikkei terminou a sessão a ganhar 1,25% enquanto o Topix subiu 0,35%. Na Coreia do Sul o Kospi valorizou 0,42%. Esta sexta-feira, as bolsas chinesas e britânicas permanecem encerradas devido à comemoração de feriados e solenidades.

Os investidores estão atentos durante a sessão desta sexta-feira à divulgação dos números do emprego do Departamento do Trabalho dos EUA, para confirmarem se houve ou não uma desaceleração no mercado de trabalho, o que poderia convencer a Fed a abrandar o ritmo de subida das taxas de juro.