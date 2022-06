London Metal Exchange na justiça por suspensão de negociação do níquel. Mercados europeus, ouro e petróleo a verde

há 12 min. 09h57

Brent segue acima dos 120 dólares, com reabertura da China e aumento dos preços na Arábia Saudita

O petróleo está a valorizar, dando continuação aos resultados da semana passada. A impulsionar a subida dos preços está o abrandamento das medidas de combate à covid-19 a reabertura gradual da China, o maior comprador de petróleo do mundo.





A influenciar a subida do preço do "ouro negro" está também a Arábia Saudita, que através do produtor Aramco anunciou um aumento no preço do crude.



Tanto a Moodys como o Barclays reviram em alta a subida dos valores. A agência de notação financeira espera que o embargo da União Europeia mantenha os preços "elevados e voláteis", mesmo com o aumento da produção aprovado pela Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP).





O West Texas Intermediate – negociado em Nova Iorque – sobe 0,66% para 119,65 dólares por barril. Já o Brent do Mar do Norte, referência para as importações europeias, valoriza 0,66% para 120,51 dólares por barril.





Para esta semana há ainda expectativas de que a Casa Branca consiga negociar com o Irão, permitindo que o país coloque mais petróleo no mercado, para compensar a quebra de fornecimento da Rússia.