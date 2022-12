Europa aponta para abertura na linha d'água. Petróleo valoriza, ouro mantém-se inalterado

há 31 min. 08h55

Petróleo valoriza. Frio impulsiona preços do gás

O petróleo segue a valorizar, no dia em que entra em vigor o embargo da União Europeia à importação do crude russo por via marítima. A impulsionar o ouro negro estão, sobretudo, as perspetivas de reabertura na China, maior importador mundial da matéria-prima.



O West Texas Intermediate (WTI), referência para os Estados Unidos, soma 0,68% para 80,52 dólares por barril, ao passo que o Brent do Mar do Norte, referência para as importações europeias, valoriza 0,61% para 86,09 dólares por barril.



Este domingo, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo e Aliados (OPEP+) concordou em manter a produção de petróleo nos níveis atuais, pausando assim os cortes para tentar fazer face à redução da procura.



Já os preços do gás natural seguem a valorizar, impulsionados pelas temperaturas frias que se fazem sentir e levam a uma maior necessidade de aquecimento.



Os contratos do gás a um ano negociado em Amesterdão (TTF), referência para o mercado europeu, sobem 5,4% para 143 euros por megawatt-hora.