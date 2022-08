Europa no verde. Petróleo e gás desvalorizam. Juros aliviam. Ouro avança

08h29

Europa aponta para verde à espera do Banco de Inglaterra. Ásia acompanha brilho das tecnológicas em Wall Street

A Europa aponta para terreno positivo, numa altura em que os investidores digerem os números da "earnings season" do bloco e acompanham a par e passo o movimento de endurecimento de política monetária que se faz sentir por mais de 70 bancos centrais em todo o mundo.

Os futuros sobre o Euro Stoxx 50 sobem 0,2%.

As atenções estão viradas para Londres, onde o mercado e os economistas –citados pela Reuters – esperam que o Banco de Inglaterra suba as taxas de juro em 50 pontos base, o sexto aumento este ano, apesar do medo do advento de uma recessão. Ao verificar-se será a subida mais expressiva desde 1995, fixando-se a taxa de juro diretora em 1,75%.

Os investidores estarão ainda a acompanhar as ações do setor da aviação, depois da Lufthansa ter previsto que o lucro irá continuar a crescer nos próximos meses, numa altura em que os ganhos do Booking confirmam o forte arranque da época de verão.

Na Ásia, a sessão terminou a acompanhar os ganhos do final do dia em Wall Street. As tecnológicas foram as que mais brilharam, com o Hang Seng em Hong Kong a somar 1,7%, depois de o seu homólogo norte-americano Nasdaq ter fechado a sessão em máximos de três meses. Ainda na China, Xangai cresceu 0,4%.



No Japão, o "benchmark" do país Nikkei ganhou 0,69% e o Topix terminou na linha d’ água (0,002%). Já na Coreia do Sul o Kospi valorizou 0,5%.