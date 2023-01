Bunds alemãs escapam ao agravamento dos juros da Zona Euro. Praças europeias mistas

07h57

Petróleo valoriza. Preço do gás natural segue a cair

O petróleo segue a valorizar, prolongando os ganhos conseguidos na quinta-feira na sequência da divulgação da queda dos inventários norte-americanos de gasolina na semana passada.



O West Texas Intermediate (WTI), referência para os Estados Unidos, soma 0,35% para 73,93 dólares por barril, enquanto o Brent do Mar do Norte, crude negociado em Londres e referência para as importações europeias, avança 0,29% para os 78,92 dólares por barril.



É a segunda sessão em que o ouro negro ganha algum terreno, mas, ainda assim, caminha para fechar a primeira semana do ano com perdas, numa altura em que as preocupações quanto a uma redução da procura pela matéria-prima continuam a pairar sobre o mercado.



No mercado do gás natural, os preços seguem a cair, numa altura em que as previsões meteorológicas apontam para o janeiro mais quente em décadas. Esta quinta-feira, Klaus Mueller, presidente da Agência Federal de Redes, regulador alemão, disse, em declarações à Bloomberg, estar "muito otimista" quanto às reservas de gás do país para este inverno. Declarações que surgem após vários meses de preocupação quanto a uma possível escassez da matéria-prima na região.



Os contratos do gás natural negociado a um mês em Amesterdão, o TTF, recuam 4,72% para os 69 euros por megawatt-hora.