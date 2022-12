há 30 min. 09h56

Europa abre no vermelho após novo aumento dos juros

As bolsas europeias abriram no vermelho, um dia após o Banco Central Europeu ter reiterado que a política monetária mais "hawkish", ou seja, mais dura, vai manter-se, o que levou a um menor apetite pelo risco.



O Stoxx 600, que ontem registou a maior queda desde meados de novembro, cede 0,89% para os 426,07 pontos, com o setor do imobiliário, tecnologia e telecomunicações a registarem a maior perda (-2,39%, -1,66% e -1,44%, respetivamente).



Nas praças europeias, o alemão Dax recua 0,76%, o francês CAC40 cai 0,88%, o espanhol Ibex perde 0,89% e o italiano FTSE Mib desliza 0,54%. Já o Aex, em Amesterdão, desvaloriza 0,78% e o britânico FTSE 100 desce 0,49%.



O discurso do BCE sobre a continuidade da subida das taxas de juro aumentou as preocupações quanto às perspetivas económicas na região. Ainda assim, Michael Field, analista na Morningstar, disse, em declarações à Bloomberg, que a redução contínua da inflação poderá beneficiar o mercado acionista, mesmo com a atual política monetária.



"O desempenho [das ações] melhorou neste trimestre. Dependendo da trajetória do cenário macro nos próximos meses poderemos ver outra subida", afirmou.