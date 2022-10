Europa aponta para arranque de negociação em queda. Ásia no vermelho

07h42

Europa de olhos no vermelho. Ásia negativa depois de três dias de ganhos

As principais praças europeias devem, na negociação desta sexta-feira, dar continuidade às perdas vividas ao longo do dia de ontem, numa altura em que os investidores pesam o cenário macroeconómico e a postura "restritiva" dos bancos centrais.



Os futuros sobre o Euro Stoxx 50 deslizam 0,4%.



Na Ásia a negociação foi a vermelho, com os principais índices da região a colocarem um fim a três dias de ganhos consecutivos. A pressionar a negociação esteve o setor da tecnologia, depois de cinco oficiais da Reserva Federal norte-americana terem reiterado que a inflação segue demasiado alta nos Estados Unidos.



Ainda assim, o agregador dos índices da região, o MSCI Asia Pacific, está a caminho da melhor semana desde março.