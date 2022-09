Wall Street avança de olhos postos na Fed. Ouro e petróleo valorizam, inflamados por discurso de Putin

09h10

Petróleo e gás disparam com escalar de guerra na Ucrânia

O petróleo disparou esta quarta-feira, na sequência do discurso de Vladimir Putin. O presidente russo anunciou uma mobilização parcial das forças russas, alegando que as forças do país enfrentavam uma ofensiva militar a oeste na fronteira com a Ucrânia.



O "ouro negro" reagiu em alta a estas declarações, uma vez que este escalar da guerra pode levar a mais disrupções energéticas.



Em Londres, o Brent do Mar do Norte, que é a referência para as importações europeias, pula 2,12% para 92,54 dólares por barril.



Já o West Texas Intermediate (WTI), "benchmark" para os Estados Unidos, escala 2,18% para 85,77 dólares por barril.



"O mercado do petróleo está a negociar ao sabor da geopolítica esta manhã", revela o analista Ole Hansen, do Saxo Bank, à Bloomberg.



O discurso de Putin revela que o mercado está "mais uma vez a assistir a receios relativos à oferta a contrariarem o foco do mercado na reunião da Fed e com isso o risco de menor crescimento [económico] e procura", esclarece ainda.



O mercado do gás reagiu da mesma forma após as palavras de Putin e escalou. Mesmo com os apoios governamentais à crise energética que se vive na Europa, os receios sobre o fornecimento desta matéria-prima continuam a pautar a negociação.



Ao mesmo tempo, a Alemanha anunciou esta terça-feira que ia nacionalizar a Uniper, a maior importadora de gás do país, para evitar um colapso no setor energético. O processo deverá ser concluído dentro de poucos dias.



Os futuros a um mês negociados em Amesterdão (TZT) - referência para o mercado europeu – chegaram a subir 7,1%, mas escalam agora 5% para 204 euros por megawatt-hora.