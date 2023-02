Europa abre no verde apesar de receios de agravamento de política monetária

08h00

Preços do petróleo caem com Fed no centro das atenções. Gás perde

Os preços do petróleo seguem a desvalorizar, numa altura em que as preocupações quanto à continuação da subida das taxas de juro por parte da Fed ofuscam as mais recentes disrupções de fornecimento de crude na Europa. A petrolífera Orlen, na Polónia, anunciou no sábado que não está a receber petróleo por parte da Rússia, mas nem isso deu alento aos preços do petróleo.



O West Texas Intermediate (WTI), "benchmark" para os Estados Unidos, cede 0,37% para 76,04 dólares por barril, enquanto o Brent do Mar do Norte, crude negociado em Londres e referência para as importações europeias, cai 0,44% para 82,79 dólares.



O "ouro negro" tem oscilado entre perdas e ganhos até 10 dólares, com os investidores a analisarem três pontos fulcrais: os conflitos geopolíticos e as previsões de fornecimento da matéria-prima por parte da Rússia, a retoma da procura na China e a trajetória da política monetária.



No mercado do gás, os futuros seguem também a desvalorizar após três dias consecutivos de subida.