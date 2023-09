há 29 min. 07h45

Europa aponta para arranque na linha d'água. Ásia volta aos ganhos

As bolsas europeias apontam para um arranque na linha d'água, com os futuros sobre o Euro Stoxx 50 praticamente inalterados. Isto depois de ontem o Stoxx 600, referência para a região, ter desvalorizado para os 447,70 pontos, um mínimo de julho.



Os investidores têm fugido às ações desde que a Reserva Federal (Fed) dos Estados Unidos sinalizou que as taxas de juro deverão ver uma nova subida este ano e que vê agora o nível elevado a manter-se durante mais tempo. Na terça-feira, a presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, reforçou também, num discurso numa comissão do Parlamento Europeu em Bruxelas, que os juros vão manter-se elevados durante o tempo que for necessário para combater a inflação - mesmo que isso pressione a economia.



Na Ásia, a negociação fechou no verde, num dia em que dados económicos acima do esperado no setor industrial sobrepuseram-se às preocupações com o setor imobiliário na China.



Os lucros das principais empresas industriais na China subiram em agosto, tratando-se da primeira vez em mais de um ano. De acordo com os dados divulgados pelo Gabinete Nacional de Estatística chinês, os lucros aumentaram 17,2% face a agosto do ano anterior, o que está a ser interpretado como um sinal de que a economia está a estabilizar apesar de no conjunto dos primeiros oito meses deste ano terem recuado 11,7% face ao período homólogo.



Na China, Xangai subiu 0,33% e em Hong Kong o Hang Seng somou 0,83%. No Japão, o Topix valorizou 0,23 % e o Nikkei avanlou 0,23%. Na Coreia do Sul, o Kospi cresceu 0,23%.