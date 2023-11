Taxas Euribor descem a três, a seis e a 12 meses

há 58 min. 11h28

Europa abre no verde. Bolsa britânica sobe mais de 1% após recuo da inflação

As bolsas europeias abriram no verde, com os investidores a manterem o otimismo de que o arrefecimento da inflação nos Estados Unidos vai permitir à Reserva Federal (Fed) norte-americana aliviar a política monetária.



O Stoxx 600, referência para as importações europeias, sobe 0,81% para 456,27 pontos, com praticamente todos os setores no verde. O das tecnologias é o que mais sobe (1,82%), seguido pelo do retalho (1,59%).



Apenas o das telecomunicações negoceia com perdas, estando a cair 0,27%.



Entre as principais movimentações, a Siemens ganha 5,8% após ter dito que espera obter lucros no próximo ano fiscal à boleia da venda de ativos. A Infineon Technologies valoriza 6,98%, depois de ter reportado receitas acima do esperado no ano fiscal de 2023. A fabricante alemã de semicondutores fechou o ano com receitas de 16,31 mil milhões de euros, mais 15% do que no período homólogo, devido a uma procura robusta por chips, sobretudo nos setores da mobilidade elétrica e de energias renováveis.



Já a Alstom afunda 15,1% no dia em que anunciou que procura vender ativos e reduzir postos de trabalho para restaurar o balanço patrimonial.





Nas principais praças europeias, o alemão Dax 30 soma 0,6%, o francês CAC-40 valoriza 0,66%, o italiano FTSE Mib avança 0,55%, o Aex, em Amesterdão, ganha 0,55% e o espanhol Ibex 35 sobe 0,16%.



O britânico FTSE 100 valoriza 1,15%, depois de a inflação no país ter recuado para o nível mais baixo em dois anos. O aumento dos preços no consumidor foi de 4,6% em outubro, valor que compara com 6,7% no mês anterior.