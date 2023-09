Euro valoriza face ao dólar. Juros agravam-se na Zona Euro

07h44

Europa aponta para ganhos ligeiros. Vermelho domina na Ásia

As bolsas europeias apontam para um arranque com ligeiros ganhos, com os futuros sobre o Euro Stoxx 50 a subirem 0,3%.



A Europa dá assim sinais de um arranque positivo, apesar de a narrativa de que as taxas de juro vão manter-se elevadas durante mais tempo se mostrar cada vez mais sólida. A reforçar a possibilidade está a subida dos preços do petróleo, que ameaça dar gás à inflação.



Na Ásia, a negociação fechou maioritariamente no vermelho, num dia em que as bolsas continuam a ser pressionadas pela perspetiva de taxas de juro elevadas e pelos receios quanto à crise imobiliária na China. A negociação das ações de duas subsidiárias da Evergrande, a Evergrande Property Services, dedicada aos serviços imobiliários, e a Evergrande New Energy Vehicle, que opera veículos elétricos, foi interrompida às 09h00 (02h00 em Lisboa), de acordo com avisos publicados no site da bolsa de Hong Kong. A suspensão acontece um dia depois da agência de informação financeira Bloomberg ter avançado, citando fontes não identificadas, que o presidente do Evergrande, o bilionário Xu Jiayin, foi detido no início deste mês pelas autoridades chinesas.



Em Hong Kong, o Hang Seng caiu 1,34%, enquanto no Japão, o Topix desvalorizou 1,43% e o Nikkei cedeu 1,54%. Os índices japoneses registaram quedas de mais de 1% num dia em que várias cotadas entraram em ex-dividendo e que os investidores continuam a monitorizar o risco de elevadas taxas de juro. Apenas Xangai, na China, e Kospi, na Coreia do Sul, registaram ganhos, embora muito ligeiros (0,02% e 0,08%, respetivamente).



"O mercado precisa de se ajustar a custos de financiamento mais altos e ao risco de uma duração mais longa. A chave da incerteza que adiciona complicação é, claro, o preço do petróleo", afirmou Koon How Heng, analista no United Overseas Bank, à Bloomberg.