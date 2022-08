Europa aponta para maior série de dias com ganhos. Ásia também fechou no verde. Petróleo recupera

há 36 min. 08h01

Petróleo recupera após valor mais baixo em seis meses

O petróleo está a avançar, depois de ter registado o valor mais baixo em seis meses, com os investidores de olhos postos na possibilidade de retoma do acordo nuclear com o Irão, o que podia levar a uma maior quantidade de crude no mercado.



Ainda assim esta é uma hipótese longínqua, explicam analistas do Goldman Sachs, numa nota consultada pela Bloomberg, o que pode estar a justificar os ganhos em bolsa desta matéria-prima.





Em Londres, o Brent do Mar do Norte, que é a referência para as importações europeias, valoriza 1,25% para 93,49 dólares por barril.

Já o West Texas Intermediate (WTI), "benchmark" para os Estados Unidos, avança 1,33% para 87,68 dólares por barril, bem abaixo da margem dos 90 dólares, mas a recuperar de uma queda de 8% em apenas três dias.

"O sentimento no mercado ainda é bastante negativo, com as perspetivas de um acordo nuclear com o Irão, numa altura em que preocupações com a procura continuam a pesar no sentimento" dos investidores, explica o analista Warren Patterson do ING, à Bloomberg.