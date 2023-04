Europa abre com ganhos. Juros agravam-se ligeiramente na Zona Euro

07h54

Petróleo valoriza e caminha para quarta semana de ganhos

O petróleo está a negociar em terreno positivo e a caminho da quarta semana de ganhos, numa altura em que está a ganhar apoio do aperto do mercado mundial, bem como de um dólar mais fraco.



O West Texas Intermediate (WTI), "benchmark" para os Estados Unidos, ganha 0,5% para 82,57 dólares. Por seu lado, o Brent do Mar do Norte, crude negociado em Londres e referência para as importações europeias, soma 0,41% para 86,44 dólares.



Os investidores estão a reagir a um relatório da Organização dos Países Exportadores de petróleo (OPEP), divulgado esta quinta-feira, que aponta para riscos de menor procura no verão, justificando com um cenário de crescimento económico mais fraco, aperto da política monetária e instabilidade do setor financeiro.



Ainda assim, apesar da queda verificada esta quinta-feira, o relatório da OPEP não se parece estar a sobrepor a dados divulgados na China que mostram que o consumo desta matéria-prima subiu 22,5% em março, em termos anuais.



"Apesar de renovada pressão económica da Europa e nos Estados Unidos, a procura mundial por petróleo para mobilidade aumentou 2,2 milhões barris por dia durante a semana passada, comparando com anos anteriores", explicaram analistas do JP Morgan numa nota vista pela Reuters



Esta sexta-feira, os investidores viram-se para o relatório mensal de petróleo da Agência Internacional de Energia (IEA). A possibilidade de a agência reduzir as perspetivas da procura global, face ao crescimento económico, está a ajudar a limitar os preços da negociação.



No mercado do gás natural, os preços retomam a descida. Os contratos do gás negociado em Amesterdão, o TTF, recua 0,36% para 41,75 euros por megawatt-hora.