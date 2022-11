Europa aponta para o verde. Ásia fecha mista

há 53 min. 07h52

Europa mira no verde. Ásia maioritariamente no vermelho

A Europa aponta para um arranque de sessão no verde, com os futuros do Euro Stoxx 50 a subirem 0,4%. Já na Ásia, vermelho foi a cor predominante.





Pela China, o tecnológico Hang Seng somou 1,8% enquanto Xangai desceu 0,11%. Pelo Japão, o Nikkei caiu 1,06% e o Topix cedeu 1,05%. Pela Coreia do Sul, o Kospi recuou 0,34%.

Christopher Waller, governador da Reserva Federal dos EUA, alertou que os investidores não devem ficar muito entusiasmados com apenas um dado da inflação.





As bolsas asiáticas fecharam maioritariamente no vermelho, apesar de no início da sessão estarem a negociar em alta, impulsionadas pelo plano das autoridades chinesas para resgatar o setor imobiliário. O travão ao otimismo nas bolsas acontece no dia em queAs bolsas viram uma energia renovada a nível global após a divulgação dos dados da inflação em outubro, nos Estados Unidos. O aumento dos preços recuou para os 7,7%, dando força à expetativa de que a Fed deverá reduzir o ritmo do aumento das taxas de juro.