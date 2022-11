Wall Street fecha sessão no vermelho com ouvidos atentos à Fed

33.536,70

Wall Street terminou a primeira sessão da semana em terreno negativo. Os investidores estiveram a digerir as mais recentes declarações de dois membros da Reserva Federal norte-americana (Fed) sobre o futuro da política monetária nos EUA.O industrial Dow Jones registou uma queda de 0,63% parapontos, enquanto o S&P 500 desvalorizou 0,89% parapontos. Já o tecnológico Nasdaq Composite deslizou 1,12% paraA vice-presidente da Fed, Lael Brainard, declarou, durante um evento da Bloomberg em Washington, que "provavelmente será apropriado em breve avançar para um ritmo mais lento da subida da taxa de referência".Ainda assim, Brainard deixou claro: "é importante enfaitizar, fizemos muito mas ainda há muito trabalho para fazer".As declarações da número dois da Fed contrastaram com as palavras de Christopher Waller, membro do conselho de governadores do Sistema da Reserva Federal dos EUA, disse que os responsáveis da Fed estão "ainda a uma longa distância" de terminarem com o movimento de subida dos juros diretores.Desde março que o banco central norte-americano tem levado a cabo um ciclo de aumentos da taxa de fundos federais que está atualmente num intervalo entre 3,75% e 4%.Entre os principais movimentos de mercado, as ações da Amazon deslizaram 2,28%, depois de o The New York Times ter avançado que a tecnológica pretende despedir cerca de 10 mil pessoas já esta semana.Destaque ainda para as ações da Biogen, que cresceram 3,32%, e da Eli Lilly - que ascendeu 1,35% após a arquirrival suíça Roche ter falhado em dois testes relativos a um candidato a medicamento contra o Alzheimer.Assim, as duas rivais da farmacêutica suíça perdem um candidato na corrida para alcançar um medicamento contra esta doença.