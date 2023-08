Euribor sobe a seis e 12 meses e desce a três meses

10h06

Europa arranca semana no verde com tecnológicas a liderarem ganhos no Stoxx 600

As bolsas europeias arrancaram a semana com ganhos, seguindo a tendência observada na sexta-feira em Wall Street e esta segunda-feira na Ásia. Isto num dia em que a região assiste a um menor volume de negociação, devido a um feriado nacional no Reino Unido.



A impulsionar a subida em bolsa estão sobretudo as tecnológicas, num dia em que os investidores digerem os comentários feitos pelos líderes dos bancos centrais em Jackson Hole, no estado de Wyoming.



O Stoxx 600, referência para a região, está a valorizar 0,58% para 454 pontos, com praticamente todos os setores a negociarem com ganhos. Dos 20 setores que compõem o índice, o tecnológico é o que mais valoriza, com uma subida de 1,25%. O do imobiliário é o único que desvaloriza (-0,09%).



Entre as principais movimentações, a fabricante de semicondutores ASML valoriza 1,73% para 604,50 euros por ação, enquanto a Be Semiconductor Industries soma 2,48% para 105,55 euros.



Nas principais praças europeias, o alemão Dax 30 soma 0,58%, o italiano FTSE Mib sobe 0,72%, o francês CAC-40 cresce 0,83%, o espanhol Ibex 35 avança 0,87% e o AEX, em Amesterdão, valoriza 0,90%. O britânico FTSE 100 está fechado, devido a um feriado nacional no país.



Os investidores mostram assim apetite pelo risco, apesar das compromissos do presidente da Fed, Jerome Powell, e da presidente do BCE, Christine Lagarde, em fazer o que for necessário para baixar a inflação para os 2%. Segundo a analista Lori Calvasina, da RBC Capital Markets, isto prende-se com o facto de a mensagem transmitida por ambos não ter fornecido pistas que contrariassem o que o mercado já esperava.



"Não foi dito muito que mudasse as nossas previsões para as ações norte-americanas. Os investidores em ações já se tinham vindo a mentalizar da ideia de que as taxas podem manter-se elevadas durante mais tempo, de que o trabalho da Fed pode ainda não ter acabado e que as decisões estão dependentes de dados", afirmou, em declarações à Bloomberg.